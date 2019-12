Orquestra Popular do Abrigo Moacyr Alves e Projeto Tocando a Alma dão prosseguimento às apresentações em Manaus

A Orquestra do Abrigo Moacyr Alves e o Projeto Tocando a Alma realizam neste mês de dezembro uma programação diferenciada em Manaus. Levar o encanto e a magia do Natal por meio da música será um dos atrativos das apresentações da Orquestra neste final de ano.

Programação:

* Para dar prosseguimento às apresentações no mês de dezembro, a Orquestra estará no auditório do CETAM, no dia 13 de dezembro, às 8h30, para a participação na programação do Juizado da Infância e da Juventude.

* Nos dias 14 e 16 de dezembro, as Escolas Municipais Elinea Folhadela e Erasmo Augusto de Araújo receberão a apresentação da Orquestra.

* O público presente no Hospital Universitário Francisca Mendes e no Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste assistirão a apresentação no dia 17 de dezembro, às 9h e 15h, respectivamente.



* No dia 18 de dezembro, será a vez do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (ICAM) às 14h. Às 16h, também acontecerá uma apresentação para os pacientes, familiares e funcionários do Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Sul.

* A Maternidade Ana Braga receberá no dia 19 de dezembro, às 16h, a apresentação do Projeto Tocando a Alma.

* O Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Silvério Tundis e o Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Araújo receberão as apresentações, no dia 20 de dezembro, às 9h, 11h e 15h.

* Para alegrar a festa de natal, no dia 21 de dezembro, a Orquestra realizará uma linda apresentação no Abrigo Moacyr Alves.

* Para encerrar as apresentações do mês de dezembro, a Orquestra se apresentará no dia 23 de dezembro, às 9h, no Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu e às 14h na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. No dia 26 de dezembro, às 14h, na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). No dia 27 de dezembro às 16h na Maternidade Ana Braga.

Atualmente, a orquestra conta com cerca de 80 participantes, dentre eles crianças, adolescentes e adultos do Abrigo Moacyr Alves.