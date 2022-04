O fato aconteceu por volta das 05h45 da manhã deste sábado (02/04) na rodovia Transamazônica

Três equipes de resgate do Hospital Regional de Humaitá se deslocaram para conduzir os feridos para o atendimento de emergência.

Nossa reportagem acompanhou a chegada dos feridos e foi ao local do acidente, que você poderá assistir aqui no seu canal de notícias do sul do Amazonas.

VEJA AGORA A CHEGADA DOS FERIDOS DO TOMBAMENTO DO ÔNIBUS DA TRANSBRASIL NA BR 230

Imagens:

BY ACRITICA DE HUMAITA