ONDA DE ASSASSINATOS EM MANAUS, JÁ SOMAM 50 SÓ EM FEVEREIRO

Fevereiro deste ano começou marcado por rastros de sangue por conta, principalmente, dos intensos conflitos entre integrantes das facções criminosas. O resultado da busca pelo poder fez que, nos primeiros 14 dias deste mês, os números de mortes violentas registradas batessem a casa de 50.

A maioria das vítimas foi de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Outra parte da estatística é composta por mortes decorrentes de intervenções policiais [casos em que criminosos morrem ao confrontar a polícia].

Nos primeiros 14 dias do ano, o maior índice de mortes violentas foi registrado na Zona Sul, que figurou com 13 mortes. Já em segundo lugar, aparece a Zona Norte, com 12 mortes, seguida pela Zona Oeste, com 8 mortes, sendo que 7 mortes foram somente no bairro Compensa.

O bairro tem sido o palco de acertos de contas entre o CV e a FDN. Em menos de duas semanas, dois latrocínios foram registrados. Um deles teve como vítima Orlandi Navegante, de 63 anos, encontrado morto, no dia 7 de fevereiro, dentro da própria casa, no beco São Miguel, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul. Já Gelson Oliveira da Silva, de 62 anos, foi esfaqueado no pescoço, na noite da última sexta (14), durante um assalto em um ponto de ônibus na rua Padre Mário, no Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. Se comparado aos primeiros 14 dias do mês de fevereiro, o índice caiu. O primeiro mês do ano teve 59 mortes registradas no mesmo período.

