Obras de revitalização do Governo do Amazonas alcançam 64% das escolas estaduais no estado

Com o objetivo de fortalecer a rede estadual de ensino e proporcionar um ambiente mais próspero e confortável ao estudante, a atual gestão do Governo do Amazonas chega à marca histórica de 64% das unidades de ensino revitalizadas com obras de infraestrutura. Com a assinatura de 32 novas ordens de serviço, a obras de revitalização chegarão a 393 escolas.

Desde 2019, o Governo do Amazonas já revitalizou 361 unidades de ensino, sendo 140 na capital e 221 no interior.

Nesta terça-feira (22/02), mais 21 municípios no interior foram contemplados com investimentos na ordem de R$ 19 milhões para a revitalização da estrutura física de 25 unidades de ensino. Na capital, serão sete escolas contempladas.

A secretária Kuka Chaves, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, destacou o empenho histórico do Governo do Amazonas no investimento em obras para a rede estadual de ensino.



“É extremamente representativa a posição do governador em cuidar dos patrimônios dos interiores, em tratar a situação da educação como prioritária em relação à melhoria de seus prédios, dos prédios conveniados. Nós temos muitos outros investimentos que já passaram da casa de R$ 100 milhões, todos voltados para a parte de infraestrutura das escolas no interior do estado”, afirmou.

Parceria com prefeituras – Durante a cerimônia de assinatura das ordens de serviço, prefeitos municipais destacaram a importância da parceria com o Governo do Estado para dar prosseguimento às demandas da sociedade.

“[Tem] importância fundamental para o avanço da educação no interior do estado do Amazonas. Escolas que há muito não recebiam investimento na sua estrutura. Você investir na estrutura física dessas escolas é você dar perspectiva desses alunos de terem um futuro melhor”, ressaltou Andreson Cavalcante, prefeito de Autazes.

Para o prefeito do município de Japurá, Dr. Júnior, reforma e ampliação dos espaços é a esperança de milhares de jovens da rede pública que sonham com melhorias nas escolas.

“É um incentivo a mais. O aluno quer estudar naquela escola que seja bem pintada, bem organizada, em que o banheiro funcione, que a sala de aula funcione, que o ar-condicionado funcione, e se sente bem. Não é só o espaço físico mas sim o todo, e a escola faz parte disso”, destacou a autoridade.

FOTOS: Arthur Castro/Secom