O PIOR CENÁRIO POSSIVEL, É FATO EM MANAUS

Nem todos os mortos são por Covid-19, claro, mas a expansão da pandemia em Manaus é a principal razão para um aumento significativo de óbitos. O sistema de saúde dos municípios, de forma geral estão muito abaixo do que é oferecido na capital do estado, e isso nos preocupa ainda mais.

Com mais dois milhões de pessoas, Manaus é o mais puro exemplo do que pode acontecer em nossas cidades caso não cumpramos os protocolos divulgados por todo o planeta. Precisamos ordenar ainda mais, cobrar um pouco mais, e postergarmos o máximo possível a contaminação do COVID – 19 em nossas cidades.

Humaitá vive um grande momento, passamos o meio do mês de abril, sem nenhum caso confirmado até o momento, temos ganhado tempo, porém não devamos descuidar um dos outros. É preciso reconhecer o esforço e a dedicação de todo os funcionários da saúde, que muitas vezes são xingados nas barreiras sanitárias, prestando um serviço para a proteção de todos! Os parabéns aos parceiros, policiais militares e civis, aos militares do exército e da marinha, aos bombeiros e guarda municipais, a todos nosso reconhecimento especial.

FOTO: UOL