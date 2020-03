O Humaitaense Francisco Cruz ex- Procurador Geral de Justiça do Amazonas, advogará como defensor criminal

Francisco CRUZ, ex Procurador Geral de Justiça do Amazonas e Humaitaense da gema volta a atuar como advogados criminalista.Depois de mais de trinta anos integrando os quadros do MPAM, Francisco CRUZ volta aos corredores forenses como causídico na matéria criminal. Cruz atuou por longos anos no tribuna do júri da capital e voltará a funcionar na tribuna da defesa. Dono de um discurso fluente e vasta cultura geral e jurídica, o ex Procurador Geral de Justiça não parou e pretende continuar trabalhando por muitos e muitos anos.

Francisco Cruz abriu escritório profissional no confortável edifício Cristal Tower ao lado do shopping manaura e já trabalha no campo criminal. Procurado pela reportagem do Acrítica de Humaitá, o humaitaense ilustre garantiu “que trabalhar na área jurídica é sua vocação e não pretende parar tão cedo”. Um projeto de assessoramento na área eleitoral para as eleições deste ano está nos planos do escritório jurídico do conhecido Chicão Cruz.

Filho natural de Humaitá, Francisco Cruz nos dará a honra de entrevista-lo, muito em breve onde nos contará seus planos diante sua ‘nova’ caminhada jurídica. (Aguardem)