O EX-GOVERNADOR INTERINO DAVID ALMEIDA LANÇA NOTA DE PESAR

O ex-governador do Amazonas, presidente do Avante David Almeida, lamenta com profundo pesar o falecimento do ex-prefeito de Manaus, Frank Abrahim Lima, que partiu aos 79 anos de idade, no final da tarde desta quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, após uma paralisia das funções cardíaca e respiratória.

David manifesta condolências a todos os familiares do ex-prefeito, que administrou a cidade de Manaus entre os anos de 1972 e 1975. O ex-governador expressou os mais sinceros sentimentos, pedindo a Deus, em sua infinita bondade, que conforte o coração de todos.

