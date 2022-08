“O comandante revelou que…”; Felipão deve mexer em equipe titular do Athletico-PR para enfrentar o Palmeiras

O Athletico Paranaense já está pronto para receber o Palmeiras pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, nesta terça-feira (30), às 21h30, na Arena da Baixada. Para reencontrar a antiga equipe, Luiz Felipe Scolari terá pelo menos cinco desfalques confirmados, todos afastados e em recuperação de problemas físicos.

Inicialmente, estão fora da primeira partida Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino. Em relação aos demais titulares, o time está descansado, uma vez que Felipão decidiu poupar grande parte da equipe titular durante o empate contra o Ceará, no último sábado (27), já visando a preparação para enfrentar o Palmeiras.

Para visitar os cearenses, apenas os atacantes Cuello e Pablo foram relacionados, mas iniciaram o jogo no banco de reservas e entraram ao longo do duelo. No entanto, o comandante do Furacão revelou que pode mudar pelo menos duas peças em relação ao time titular que vinha atuando nos últimos tempos.

Sendo assim, Vitinho pode ganhar uma chance na vaga de Cuello, enquanto Vitor Roque pode assumir a posição de Pablo. As mudanças, no entanto, só serão confirmadas minutos antes do duelo decisivo na Arena da Baixada. Também existe a possibilidade de Felipão iniciar o jogo com três volantes no meio de campo, assim como foi diante do Estudiantes, na Argentina, com Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana no setor.