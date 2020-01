Novos equipamentos para UTI e centro cirúrgico começam a ser instalados no Hospital Francisca Mendes

Novos equipamentos para UTI e centro cirúrgico começam a ser instalados no Hospital Francisca MendesO titular da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Rodrigo Tobias, acompanhou, nesta terça-feira (21/01), a montagem dos seis monitores multiparamétricos e de quatro ventiladores pulmonares adultos no Hospital Universitário Francisca Mendes. Os itens fazem parte do investimento de R$ 1 milhão do Governo do Amazonas para equipar o centro cirúrgico e oito leitos de UTI da unidade hospitalar.

Além dos monitores e ventiladores, foram recebidos 130 acessórios dos equipamentos. Já a entrega de um novo ecocardiograma e de outros cinco ventiladores, que compõem o novo parque tecnológico de última geração do hospital, está prevista para os próximos dias.

De acordo com o secretário da Susam, o destaque dos equipamentos é o avanço tecnológico, que deve dar mais segurança na prestação dos serviços de assistência à saúde no Francisca Mendes. Os novos modelos de monitores, por exemplo, identificam o quadro geral do paciente em 20 segundos, enquanto a versão anterior levava em torno 1 minuto.

“Hoje é um dia em que, aqui no Hospital Francisca Mendes, estamos recebendo um conjunto de equipamentos e acessórios, que visa então a atualizar o parque tecnológico, de toda a infraestrutura, melhorando assim as condições de trabalho da nossa equipe clínica, e sobretudo vai impactar na oferta e na melhoria da assistência à saúde da população do estado do Amazonas”, disse Tobias.

Resultados – As ações fazem parte da reestruturação do hospital, que passa pela melhoria da capacidade instalada e, consequentemente, por um aumento da oferta de procedimentos para reduzir o tempo de espera dos pacientes que aguardam por cirurgia.

De acordo com o secretário, com a restruturação, os avanços começaram a ser contabilizados já no mês de janeiro. Até o dia 20 deste mês, 34 cirurgias cardíacas tinham sido realizadas na unidade. No ano passado, em todo o mês de janeiro, foram apenas 31 cirurgias. Com o conserto das duas máquinas de hemodinâmica, 134 procedimentos também foram realizados desde o início deste ano, entre cateterismo, colocação de marca-passo, angiografia, arteriografia, entre outros.

“Nessa velocidade, a gente vai retomar o sentido e o significado do antigo Francisca Mendes como sendo essa grande referência em cardiologia na região Norte”, disse o secretário.

Ao todo, foram adquiridos pela Susam, no final do mês de dezembro, nove ventiladores pulmonares, seis monitores multiparamétricos, oito sensores de SPO2 neonatais, 26 conjuntos de circuito completo infantil de traqueia do ventilador mecânico pediátrico, entre outros itens, num total de 146, para procedimentos cardíacos complexos.

FOTOS: Tácio Melo/Secom