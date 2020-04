Nota sobre acusação de inutilização de EPIs

O Governo do Amazonas repudia veementemente a acusação do presidente da Assembleia Legislativa (ALE-AM), Josué Neto, de que o Estado está “mandando queimar ou trancar” EPIs doados pela iniciativa privada e pela ALE-AM.

O Governo do Amazonas assegura que todas as doações recebidas, que se destinam à rede estadual de saúde, são direcionadas para a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), de onde são dispensadas diariamente para as unidades de saúde, conforme demanda apresentada pelos gestores das mesmas. A centralização foi adotada para que o Estado tivesse o controle efetivo da distribuição das doações.

O Governo do Amazonas afirma, ainda, que não recebeu denúncia formal do deputado sobre as acusações, como requer em se tratando de grave denúncia, sobretudo quando se há interesse de fato que se apure a verdade.

O Governo do Estado tem total interesse em esclarecer os fatos e vai solicitar, formalmente, que o deputado comprove as acusações, até para que procedimentos internos sejam adotados, caso tenha havido alguma medida que não esteja de acordo com as orientações da Secretaria de Estado da Saúde (Susam).

Por fim, o Governo do Amazonas coloca a Susam e a Cema à disposição para prestar qualquer esclarecimento, não somente à ALE-AM, mas a todas as empresas que doaram e que até aqui depositaram total confiança no Estado.