NOTA DE PESAR – GOVERNO DO AMAZONAS

Com profundo pesar, o Governo do Amazonas vem a público, em nome do governador Wilson Lima, secretários e servidores em geral, manifestar solidariedade à família do ex-governador David Almeida pelo falecimento de sua esposa, Lúcia Almeida, no início da noite de ontem, quarta-feira (04/12).

Bacharel em Direito e biblioteconomista, a ex-primeira dama do Amazonas, Lúcia Almeida tinha 41 anos de idade e lutava contra um câncer há três anos. Diante de perda tão precoce, o Governo do Estado reforça o sentimento de pesar e votos para que a família encontre conforto.