‘Nós trabalhamos de verdade pela Segurança’, diz deputada Alessandra sobre abono fardamento

A deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) elogiou o governador Wilson Lima (PSC) pelo anúncio do abono para compra de fardamento para todos os policiais militares e bombeiros militares do Amazonas. O benefício, no valor de R$ 2.745,00, será pago no dia do aniversário do servidor de forma permanente. A medida já entrar em vigor no mês de fevereiro.

Presente na coletiva junto com o governador na sede do Comando da PM, em Petrópolis, Zona Sul de Manaus, nesta sexta-feira, 17 de janeiro, a vice-presidente da Assembleia Legislativa ressaltou que essa é uma mais uma demonstração do compromisso de Wilson Lima com a Segurança Pública e a população.

“Essa administração pegou o Estado quebrado e vem conseguindo avanços significativos em todas as áreas. Para isso, foi preciso cortar gastos, enxugar a máquina, tomar medidas que muitas vezes não são compreendidas. Mas o abono fardamento é mais uma prova de que nós trabalhamos de verdade pela Segurança Pública”, disse a deputada, uma das vozes da base governista no Legislativo.

Durante a coletiva, o governador disse que o abono fardamento era um compromisso assumido com a tropa, e que só não pôde cumpri-lo antes porque trabalhou o ano de 2019 com a pressão deixada pelo rombo nas gestões anteriores.

“Foi um compromisso que eu havia assumido ano passado, e estou cumprindo o acordo com esses homens. Estávamos trabalhando com um orçamento que não era nosso, pois recebemos o Estado com um rombo de R$ 3 bilhões. Fizemos todo o planejamento para que esse avanço pudesse acontecer”, destacou Wilson Lima.