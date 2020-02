NO SUL DO AMAZONAS FOI DEFLAGRADO A OPERAÇÃO POLICIAL SENTINELAS II

Em Manicore na região sul do Amazonas, distante de Manaus a 333 km em linha reta, a ação conjunta entre Promotoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento do Detran, Guarda Municipal e Conselho Tutelar, deflagaram a operação sentinela II

De acordo com as autoridades, a operação tem cunho educativo e disciplinar para manter a ordem e estabelecer a segurança em Manicoré.

Durante a operação foram abordadas, mais de 60( sessenta)pessoas em vários pontos da cidade, foram fechados 12(doze) Bares e 1(um) estabelecimento em um Balneário da cidade, por irregularidades no alvará de funcionamento.

Das quarenta motos avevuaridas, a Operacão , apreendeu 9(nove)motocicletas, sendo 8 (oito)por descargas alteradas, e 1(um) por embriaguez de seu condutor, dos trinta veiculos aveguados 9 (nove) foram apreendidos, além de 1(uma) prisão por tráfico de droga, 1(uma)por corrupção de menor, 1(uma) por direção perigosa e 3 (três)pessoas por uso de substâncias entorpecentes.

As autoridades avaliaram a operação como positiva nesse fim de semana.

Texto: Valter Filho