No Amazonas, seis pessoas foram presas pela Polícia Militar nas últimas 24 horas

Drogas, armas e munições também foram apreendidas durante os patrulhamentos.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu seis pessoas durante os patrulhamentos ostensivos realizados nas últimas 24 horas no estado. Manaus e o município de Beruri (a 173 quilômetros de Manaus) registraram ocorrências. A maioria das prisões foi efetuada em decorrência de crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Entre a manhã de terça-feira (15/03) e as primeiras horas desta quarta-feira (16/03), as guarnições da PMAM tiraram de circulação mais de 50 porções de entorpecentes, nove armas de fogo, 53 munições e mais de R$ 400 em espécie.

Na capital, policiais militares da Força Tática prenderam um homem de 25 anos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Petrópolis, zona sul. Durante a abordagem, a guarnição encontrou em posse do suspeito 46 porções de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 413 em espécie. Ele foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante pelo crime.

No bairro Santo Antônio, zona oeste da capital, um homem de 34 anos foi preso por policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Durante a abordagem pessoal, os policiais encontraram com o suspeito uma balança de precisão, cinco porções de entorpecentes, 18 munições e R$ 30 em espécie. O infrator foi levado ao 19° DIP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Interior

No município de Beruri, um homem de 20 anos foi preso em posse de uma porção de oxi e R$ 34 em espécie. A guarnição da PMAM encaminhou o suspeito à 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

(Foto: Divulgação/PMAM)