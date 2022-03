No Amazonas, PM prende 25 pessoas e apreende mais de 35 quilos de drogas nas últimas 24 horas

Maioria das prisões foi efetuada por crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 25 pessoas e apreendeu dois adolescentes durante patrulhamentos realizados nas últimas 24 horas no estado. Além de Manaus, os municípios de Boca do Acre, Carauari, Coari, Iranduba, Humaitá, Lábrea, Silves e Tefé registraram ocorrências.

Entre a manhã de terça-feira (22/03) e as primeiras horas desta quarta-feira (23/03), as guarnições da PMAM apreenderam mais de 35 quilos de entorpecentes, seis armas de fogo, 33 munições e mais de R$ 900 em espécie.

Policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 58 anos, no bairro Distrito Industrial II, na zona leste da cidade. Durante abordagem, a guarnição encontrou duas espingardas, de calibres 12 e 20 com o suspeito. Ele foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

No bairro Zumbi dos Palmares, zona leste da cidade, um homem de 20 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas, por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Em posse dele foram encontradas porções de cocaína, maconha e oxi, além de R$ 43 em espécie. O suspeito foi encaminhado ao 14º DIP.

Interior

Em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), dois homens, de 29 e 40 anos, foram presos por policiais do 1º Grupamento de Polícia Militar (GPM). A guarnição encontrou com a dupla 35 quilos de maconha, porções de cocaína, uma espingarda calibre 20 e 49 munições de diferentes calibres. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia do município.

(Foto: Divulgação/SSP-AM)