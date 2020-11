Neymar se despede de Maradona: “Sempre em nossas memórias”

Craque brasileiro publica foto da Copa do Mundo de 1986 em homenagem ao ídolo argentino

O atacante Neymar também prestou a sua homenagem a Diego Armando Maradona, que faleceu nesta quarta-feira, aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória. O jogador do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira publicou em sua conta no Instagram uma foto antiga do ídolo argentino, de quando ele conquistou a Copa do Mundo de 1986, no México.

“Sempre estarás em nossas memórias, você deixou o seu legado. FUTEBOL te agradece. Descanse em paz, lenda” – declarou Neymar.