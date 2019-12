Nasa alerta: Asteroide gigante passará próximo da Terra nesta quinta-feira

A Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) emitiu um alerta informando que um asteroide gigante passará perto da Terra nesta quinta-feira (26). Com nomenclatura oficial de “310442 (CH59 2000)”, o asteroide tem aproximadamente 600 metros de diâmetro, segundo a Nasa.

O objeto espacial foi considerado “potencialmente perigoso” pelos cientistas. De acordo com a Nasa, o CH59, do grupo Aton, trafega com uma impressionante velocidade de 44.172 km/h.