Nas últimas 24 horas, Polícia Militar prendeu 20 pessoas no Amazonas

Durante as ações, armas, drogas e munições também foram apreendidas

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 20 pessoas e apreendeu três adolescentes durante os patrulhamentos ostensivos realizados entre a manhã de segunda-feira (28/03) e as primeiras horas desta terça-feira (29/03). As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Coari, Ipixuna, Manacapuru, Nova Olinda do Norte, Tefé e Urucurituba.

A maioria das prisões foi ocasionada pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e receptação. Ao todo, foram apreendidos cerca de 4 quilos de drogas, duas armas de fogo, seis munições e mais de R$ 700 em espécie.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 23 anos no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. Com ele, a guarnição encontrou quatro porções grandes de entorpecente, um tablete de maconha, dois aparelhos celulares, duas balanças de precisão, uma prensa hidráulica e R$ 104 em espécie. O suspeito foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Um homem de 26 anos foi preso por policiais militares da Força Tática no bairro São José, zona leste da cidade. Durante a abordagem, a guarnição apreendeu um revólver calibre 22 e seis munições. Ele foi encaminhado ao 14º DIP.

Interior – No município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), um homem de 51 anos foi preso, e uma adolescente, de 13 anos, foi apreendida por policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A guarnição chegou aos suspeitos após uma denúncia, relatando que eles estavam comercializando entorpecentes naquele município.

Durante a abordagem, a guarnição encontrou mais de 3 quilos de drogas, uma balança de precisão e R$ 57 em espécie, além de outros objetos. O suspeito adulto e a adolescente foram encaminhados à delegacia do município.

FOTO: Divulgação/PMAM