Nas últimas 24 horas, PMAM prendeu 19 pessoas no estado

Maioria das prisões foi efetuada em decorrência de crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 19 pessoas durante os patrulhamentos ostensivos realizados no estado nas últimas 24 horas. As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Amaturá, Coari, Lábrea e Manacapuru.

Entre a manhã de segunda-feira (04/04) e as primeiras horas desta terça-feira (05/04), as guarnições da PMAM tiraram de circulação mais de 200 porções de entorpecentes, sete armas de fogo, 84 munições e R$ 8 em espécie.

Um homem de 28 anos foi preso por policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após uma tentativa de estupro que teve como vítima a sua própria esposa, uma mulher de 27 anos. Segundo o relatório policial, o infrator forçou uma relação sexual com a esposa e, quando não conseguiu, passou a ameaçá-la. O homem foi encaminhado a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Policiais militares da Força Tática prenderam um homem de 23 anos no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Durante a abordagem, a guarnição encontrou três porções médias de cocaína, uma arma caseira calibre 28, uma balança de precisão, um rádio comunicador e um aparelho celular. O infrator foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP)

Interior

Em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem, de 59 anos, por porte ilegal de arma de fogo. A guarnição chegou ao suspeito após uma denúncia informando que ele guardava armas de fogo e comercializava munições na cidade.

Na residência do infrator, a guarnição encontrou uma espingarda calibre 16, 4 quilos de chumbo e 64 munições de diferentes calibres. Ele foi encaminhado à delegacia do município.

(Foto: Divulgação/PMAM)