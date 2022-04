Nas últimas 24 horas, PMAM prendeu 16 pessoas durante patrulhamentos realizados no estado

Prisões ocorreram em Manaus e no município de Iranduba

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 16 pessoas e apreendeu três adolescentes no estado, durante os patrulhamentos realizados nas últimas 24 horas. A maioria das prisões foi motivada pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Entre a manhã de segunda-feira (25/04) e as primeiras horas de hoje (26/04), as guarnições da PM tiraram de circulação mais de 1 quilo de entorpecentes, quatro armas de fogo, 14 munições e mais de R$ 100 em espécie.

Na tarde de segunda-feira (25/04), policiais militares da Força Tática prenderam dois homens, de 19 e 37 anos, na alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. A dupla estava em um veículo Fiat Mobi, com placa adulterada, efetuando roubos naquela área. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo caseira, duas munições para armas curtas e, dentro do veículo, havia mais duas placas de carro adulteradas.

Os indivíduos foram encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados em flagrante por adulteração de veículos, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois homens, de 21 e 25 anos, pelo crime de tráfico de drogas, no beco Preciosa, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. Os infratores estavam em posse de dois tabletes de cocaína, de aproximadamente 1 quilo. Eles foram encaminhados ao 6º DIP e autuados em flagrante pelo crime.

Interior

No município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), policiais da Rocam prenderam três homens, com idades entre 26 e 32 anos. O trio estava em posse de uma submetralhadora caseira, dois revólveres calibre 38 e 12 munições de diferentes calibres. Os suspeitos foram encaminhados ao 31º DIP.