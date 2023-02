Nas últimas 24 horas, 10 pessoas foram presas durante patrulhamentos realizados no Amazonas

Entre a manhã de quinta-feira (02/02) e as primeiras horas desta sexta-feira (03/02), 10 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante as ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Iranduba e Manacapuru.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação aproximadamente 150 porções de entorpecentes e uma quantia de R$ 80 em dinheiro. A maioria das prisões foi efetuada por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, 22, pelo crime de tráfico de drogas. Com o suspeito foram apreendidas 13 trouxinhas de maconha regional, 20 gramas de porção média de maconha prensada, 17 pinos de cocaína, 39 trouxinhas de oxi e R$80 em dinheiro. O suspeito foi levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da 8ª Cicom prenderam um homem, 28, pelo crime de receptação, no bairro Compensa, zona oeste da capital. Foi recuperada pela polícia, uma motocicleta de placa QZJ-9E57. O suspeito foi encaminhado ao 19°DIP.

Interior

No município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), policiais militares do 9° Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem, 21, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Com os infratores foram apreendidos sete trouxinhas de oxi, seis trouxinhas de maconha. A dupla foi levada para a delegacia do município.

A outra prisão foi registrada no município de Iranduba.

FOTOS: Divulgação/SSP-AM