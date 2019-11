Na madrugada desta quinta-feira, PRF inicia a Operação Proclamação da República

Na madrugada desta quinta-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, em Rondônia e nos demais estados da federação, a Operação Proclamação da República, encerrando às 23h59 de domingo (17). A ação de fiscalização visa reduzir a gravidade de acidentes no trânsito e diminuir a criminalidade nos trechos das rodovias federais com maiores índices, com reforço concentrado no policiamento durante o feriado prolongado.

Devido ao aumento no fluxo de veículos durante esse período, os agentes estarão atentos à ultrapassagens indevidas, falta do uso de equipamentos de segurança e condições de conservação dos veículos. Também haverá cuidadosa fiscalização aos veículos de duas rodas, que são os que ocasionam mais vítimas graves ou letais.

Além do patrulhamento ostensivo, a PRF também promoverá ações educativas, buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Com isso, o condutor será convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas terão a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos, promovendo assim mais consciência e responsabilidade na condução.

Restrição de tráfego

Para promover fluidez no trânsito nos trechos de pista simples durante o feriado prolongado, a PRF restringirá em determinados dias e horários o trânsito de veículos longos. A restrição abrange o tráfego de combinações de veículos de carga (CVC), de combinações de transporte de veículos (CTV), Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), ainda que autorizadas a circular por meio de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).

Confira datas e horários de restrição: