Na Câmara, Rotta diz que Prefeitura vai trabalhar com o Legislativo por Manaus

Vice-prefeito representou o prefeito eleito, David Almeida, em primeira visita dos eleitos aos vereadores de Manaus

Em visita à Câmara Municipal de Manaus (CMM) na manhã desta quarta-feira (2), o vice-prefeito eleito, Marcos Rotta (Democratas), afirmou que a Prefeitura e o Poder Legislativo trabalharão juntos, respeitando os poderes, em prol do avanço da capital. Ele representou o prefeito eleito, David almeida (Avante), que ainda não cumpre agendas oficiais em função do luto pelo falecimento de sua mãe.

Em seu discurso para os vereadores, Rotta, acompanhado por membros da Comissão de Transição de David, defendeu a independência e harmonia entre os poderes, além de uma gestão entre Prefeitura e CMM. “Vim prestigiar a Casa e reafirmar a independência entre os poderes, mas também colocar a Prefeitura à disposição para que os vereadores eleitos e reeleitos possam nos ajudar a garantir as melhorias de que Manaus Precisa”, afirmou.

Rotta reforçou o respeito que ele e David têm com os legisladores do município, uma vez que ambos são egressos do Poder Legislativo do Estado. “Nós fomos parlamentares na Assembleia juntos, então sabemos bem da dificuldade de não haver entendimento com o Executivo. Isso não vai acontecer conosco na Prefeitura, pois queremos ter um relacionamento muito próximo e respeitoso com todos”, garantiu o vice-prefeito eleito.

LOA

Após receber uma cópia da Lei Orçamentária Anual (LOA) das mãos do presidente da CMM, vereador Joelson Silva, Rotta garantiu que a equipe de transição está preparada para começar a atuar. Com o documento em mãos, a primeira reunião com a comissão formada pela atual gestão será realizada até quinta-feira (3).

Segundo o coordenador de David, o procurador do Estado Tadeu de Souza Silva, o objetivo dos trabalhos da equipe do prefeito eleito será a elaboração do relatório com toda a parte financeira e contábil da execução de todas as pastas da atual administração.

“Nossa equipe vai se debruçar com a equipe econômica e equipe de transição para focar nos problemas e desafios. Estamos conscientes e sabedores que teremos um ano difícil, mas vamos bater à porta de todos os poderes, para que nos ajudem. Precisamos esquecer a eleição e pensar no futuro da cidade de Manaus”, frisou.

Legislativo municipal

O presidente da CMM, Joelson Silva, elogiou a iniciativa dos novos prefeito e vice eleitos, de abrirem o diálogo com os vereadores de maneira precoce. Reeleito, assim como os demais membros da Casa, ele se colocou à disposição para contribuir com a nova administração de David e Rotta, a partir de janeiro de 2021.

“A visita do vice-prefeito é muito importante para fortalecer essa parceria. Os vereadores vão poder fazer suas sugestões para a administração. Estaremos antenados para dar nossa contribuição em prol da sociedade manauara. Faço votos de que essa administração dê certo com esses dois jovens experientes e tenho certeza de farão o melhor para a cidade de Manaus”, avaliou Joelson.