Mulher se queixa de dor e médicos encontram copo preso… “Veja”

Tunisiana deu entrada em hospital reclamando de dor e ao ser examinada, o objeto foi encontrado no órgão. A mulher, de 45 anos, revelou que havia usado o copo como brinquedo sexual

O diagnóstico de um caso médico na Tunísia, surpreendeu os médicos de um hospital. É que uma mulher, de 45 anos, se queixava de dores fortes na região abdominal. Até então, o caso era tratado como uma possível infecção urinária. Até que, após passar por exames, médicos encontraram um copo na bexiga da paciente.

De acordo o NY Post, os médicos ficaram surpresos quando os exames revelaram que havia um vidro dentro de sua bexiga. Por meio de um raio-x era possível observar um copo envolto por uma pedra na bexiga de 8 cm de largura. A mulher, então, revelou que havia usado o copo como brinquedo sexual alguns anos antes.

Segundo a publicação, ela havia inserido na uretra, em vez da vagina. O caso foi publicado em uma revista médica e embora o relatório médico não mencione, ela poderia estar praticando o que é conhecido como “sondagem uretral”, atividade arriscada envolve a inserção de um objeto na uretra – o tubo pelo qual a urina passa – para “aumentar o prazer e a excitação sexual”, dizia o artigo publicado na Wed MD.

Embora existam relatos de pessoas que introduzem objetos na região por prazer não é recomendado. O relatório ainda observou que “as motivações mais frequentemente associadas à presença de corpos estranhos na bexiga são de natureza sexual ou erótica. Vários objetos foram inseridos na bexiga e muitos pacientes não conseguem removê-los e ficam muito envergonhados de procurar aconselhamento médico, o que está na origem de um quadro clínico na maioria das vezes atípico”.

A paciente chegou ao pronto-socorro do Hospital Acadêmico Habib Bourguiba com queixa de sintomas de infecção na bexiga. Ela sofria do mal estar há anos, mas a dor nunca havia sido investigada, uma vez que não tinha sangue na urina, nem sofria de incontinência urinária.

Desta vez, um detalhe chamou a atenção dos profissionais da saúde que os atenderam. É que exames apontaram que estava com uma faixa de glóbulos vermelhos acima do normal, indicando que o corpo estava lutando contra uma infecção. As pedras da bexiga são muito pequenas, geralmente não mais do que alguns centímetros de largura, mas a deste paciente tinha 8cm.

Eles se desenvolvem a partir de massas duras de minerais que crescem quando a urina não é evacuada adequadamente da bexiga. No entanto, eles podem crescer em torno de objetos estranhos alojados na bexiga, por exemplo, um copo de vidro.

Os médicos realizaram uma cirurgia para removê-lo e quando abriram a enorme pedra, descobriram o copo ainda intacto que estava em seu corpo há anos. Ela se recuperou bem e dois dias após a cirurgia, recebeu alta.