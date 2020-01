Mudança no edital do Preme amplia a participação de produtores rurais sem restrição de conta bancária Antes o edital solicitava que o credenciamento fosse realizado exclusivamente por fornecedores com conta corrente Bradesco

A partir desta segunda-feira (13/01), produtores rurais e fornecedores do Amazonas interessados em participar do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) poderão ser credenciados independentemente da agência bancária em que possuam conta corrente. Antes, o edital delimitava o pagamento somente aos correntistas do banco Bradesco. Segundo o presidente da Comissão Interna de Licitação (CIL) da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Sérgio Litaiff Filho, a mudança ocorreu com o objetivo de ampliar o acesso de fornecedores ao programa.

“Resolvemos atender a este pedido que já havia sido um questionamento de fornecedores do Preme de anos anteriores, sobre o edital trazer somente a possibilidade do cadastramento via conta corrente Bradesco, pois alguns deles já tinham outras contas cadastradas na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), conforme solicita o documento. Por conta disto, nos perguntaram se não haveria a possibilidade de mudar o edital”, explicou Litaiff.

A partir de agora, além dos correntistas do Bradesco, aqueles que possuem conta em bancos como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander e demais agências também podem ser credenciados.

Edital – O edital de credenciamento do Preme está aberto desde o dia 20 de dezembro e segue até o dia 20 de janeiro. Para participar, basta se dirigir à Comissão Interna de Licitação da ADS, situada na avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 1460, Conjunto Atílio Andreazza, Bloco G, 1° andar, no horário das 8h às 17h.

No interior, os interessados devem procurar a unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

Ação de credenciamento – Técnicos da ADS estão, desde o dia 8 de janeiro, percorrendo municípios da Região Metropolitana de Manaus para dar suporte e facilitar o processo de credenciamento de produtores rurais, associações, agroindústrias e cooperativas interessados em participar do Preme.

Nesta segunda-feira (13/01), a ação teve início nos municípios de Manacapuru, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo e segue até quarta-feira (15/01), nas sedes locais do Idam. Os municípios de Fonte Boa, Humaitá, Boca do Acre, Benjamim Constant, Itacoatiara, Manicoré, Maués, Novo Airão, Tefé e Parintins também recebem a ação até o dia 20 de janeiro.

O edital de credenciamento e a documentação completa estão disponíveis para consulta no site da ADS (www.ads.am.gov.br). Para esclarecer dúvidas e obter mais informações, entrar em contato direto com a Comissão Interna de Licitação da ADS pelo telefone (92) 98802-0481.