MPE-AM arquiva inquérito sobre ‘troca de favores’ entre José Melo e FDN

O Inquérito Civil (IC) instaurado no dia 6 de novembro de 2014 pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) para apurar a denúncia de aliança entre o ex-governador José Melo de Oliveira e a facção criminosa Família do Norte (FDN) foi arquivado após voto da procuradora de Justiça, Jussara Pordeus, relatora no IC e responsável pela 7ª Procuradoria da 2ª Câmara Cível.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do órgão da última sexta-feira (10). A denúncia contra José Melo diz respeito às eleições de 2014. Na época a Coligação Majoritária Renovação e Experiência (CMRE) afirmou que Melo, candidato à reeleição ao Governo do Estado pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros), teria firmado aliança com a FDN.

