MPAM pede a criação de cargos com salários acima de R$ 30 mil

Em plena maior crise sanitária da história, o Ministério Público do Estado do Amazonas, (MPAM), enviou à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) três projetos de lei complementar (PLC) que pedem a criação de cargos em Manaus e no interior, com salários que chegam a custar mais de R$ 30 mil.

Ao classificar como irresponsabilidade, nesta quinta-feira (14), o deputado Serafim Corrêa (PSB) pediu ao MPE que retire os PLC da pauta do Parlamento estadual.

*“É uma responsabilidade nossa, dos 24 deputados, para que possamos superar isso e possamos fazer uma pauta positiva. Além disso, temos que evitar novas pautas negativas. Ontem, na pauta de tramitação, estavam três projetos do Ministério Público Estadual criando novos cargos”*, alertou Serafim.

O deputado afirmou que a criação de cargos, neste momento de pandemia, que já matou quase 13 mil pessoas no país e que ameaça a economia global, é um grande equívoco. “Estamos vivendo a pandemia mais grave dos últimos 100 anos.

Nessa hora, o MP envia três projetos criando novos cargos. Não é hora de criar novos cargos. Quero fazer um apelo ao MP para que retire esses três projetos”, ponderou.

O líder do PSB na ALE-AM disse não é o momento de desgastes, mas de buscar esforços para a superação da Covid19. *“Caso o MP insista para que os projetos tramitem, ou rejeitaremos os projetos ou aprovaremos. Faço de público o meu apelo para que retirem essas matérias. Não queremos desgastar o MP e muito menos desgastar a instituição a qual pertenço. Votarei contra a criação de novos cargos”*, concluiu.

Fonte: Em tempo