MPAM investiga médica por não comparecer ao local de trabalho para o cumprimento de suas funções

Ministério Público do Amazonas (MPAM), pela 1ª Promotoria de Justiça de Humaitá, instaurou Inquérito Civil (IC) para apurar possível prática de improbidade administrativa e de enriquecimento ilícito por uma servidora, lotada na Prefeitura Municipal de Humaitá , que ocupa o cargo de médica. De acordo com denúncia feita ao MPAM, a servidora não compareceu ao trabalho entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021. O Inquérito Civil foi instaurado na quinta-feira (24/03)

“Houve a instauração de um procedimento para apurar a notícia de que a servidora pública, apesar de perceber sua remuneração mensal e não estar no gozo de licença, deixou de comparecer ao seu local de trabalho. Caso constatada a notícia de fato do ilícito, tem-se, pelo menos, o enriquecimento ilícito da servidora e, até mesmo, a prática de ato de improbidade administrativa”, explicou o Promotor de Justiça Weslei Machado Alves, titular da 1ª PJ de Humaitá.

_Em diligências iniciais, ao consultar o sistema de informações de segurança pública (Infoseg), verificou-se que a investigada tem residência no Distrito Federal e também seria sócia-administradora de uma empresa de atividades médicas e estética sediada na mesma localidade.

“Dentre outras medidas para apurar a prática de ato de improbidade administrativo, determinou-se a requisição de informações funcionais à Prefeitura Municipal e às companhias aéreas, para a definição do descumprimento do dever de comparecimento pessoal para a prestação de suas atividades funcionais e prestação e, se houver, da extensão das faltas. Tais medidas são imprescindíveis para a determinação do valor do dano suportado pelo Município de Humaitá/AM”, explicou o Promotor de Justiça.