MOTORISTAS RESIDENTES NO SÃO SEBASTIÃO, SE ESTRESSAM COM FECHAMENTO DA VIA PRINCIPAL, EM FRENTE AO PRESÍDIO DE HUMAITÁ

Parece cômico mas tem estressado todos os moradores proprietários de veículos do bairro de São Sebastião, o que em seu início era temporário foi ficando, ficando e agora piorou ainda mais… As reclamações só aumento na medida em que os moradores precisam sair em direção ao centro da cidade rapidamente e se depara com o fechamento da via principal do bairro!

MOTIVOS

No início a direção do presídio, colocou cavaletes, para diminuir a velocidade dos veículos que por alí trafegam todos os dias. A iniciativa até foi engolida por quem passa pelo local, embora o risco de um acidente seja eminente, pois não existe ordenamento de quem vai e muito menos de quem vem. Após essa “medida” de repente passaram a fechar toda a rodovia. Logo quando isso começou, ao se deslocar aos correios, e após dar a volta no quarteirão, me dirigi até o presídio para saber quais os motivos do fechamento da via pública, de forma gentil os agentes que ali estavam nos informaram que, a medida era temporária, e que estava sendo utilizada em horários de visita aos presos, pois, segundo o que nos foi informado, nestes períodos passavam veículos que jogavam “coisas” para dentro do presídio.

Com a informação dos motivos esclarecidos, fizemos olhos e ouvidos de mercador para não polemizar a atitude tomada pela direção do presídio. Mas a situação foi se agravando na medida em que o fechamento se tornou ainda mais intenso, agora igual “Tele-Sena”. Usuários de veículos motorizados começaram a reclamar dos constantes fechamento da via pública, culminando com vários proprietários de veículos reclamando sobre o ato rotineiro do local, pois no momento em que precisam se deslocar indo ao trabalho ou escolas ou vindo a suas casas, nossa via principal esta fechada.

“Só pode ser para não incomodar quem estiver dormindo no presídio, ou não tirar a concentração de quem estiver em visita íntima” Dispara um morador.

“A gente vive estressado numa correria danada, tentando fazer o tempo render a nosso favor, saio de casa em cima da hora pra levar meu filho na escola, ai me deparo com a rua fechada, isso é uma sacanagem!” . Declarou uma moradora do bairro.

“Cadê o prefeito? Cadê os vereadores? Foi eles que, autorizaram isso? Será que consultaram os moradores do bairro a este respeito?” Falou outra moradora.

O vereador Bem-te-ví reclamou na sessão ordinária desta terça-feira em plenário, cobrando um posicionamento sobre o fato pelo poder executivo, uma vez que os parlamentares não discutiram essa medida absurda.

Por tratar-se de uma via urbana, é preciso o posicionamento de nossos gestores políticos, pois, o fato cabe dois procedimentos, o primeiro de mudar o presídio do local, o segundo de se fazer um viaduto, passando por cima elevando a pista, deixando a via de baixo permanentemente fechada como deseja a direção do presídio local.