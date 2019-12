Morre Arlindo Junior, o “Astro POP da Floresta”

O Governo do Amazonas manifesta pesar pela morte do ex-vereador, ex-levantador de toadas e ex-apresentador do boi-bumbá Caprichoso, Arlindo Júnior, ocorrida na noite deste domingo (29/12), em Manaus. Arlindo, conhecido como “Pop da Selva”, lutava contra um câncer desde 2016.

Com mais de 30 anos dedicados ao boi-bumbá, Arlindo Júnior foi um dos principais artistas da cultura amazonense. O cantor se despediu do Bumbódromo em apresentação no Festival Folclórico de Parintins deste ano, emocionando a galera ao som da toada “

Além de ser um expoente da cultura amazonense, Arlindo Júnior também dedicou-se à vida política. Foi vereador de Manaus, dirigente da Fundação Municipal de Eventos e Turismo de Manaus, secretário-executivo de Cultura do Amazonas e secretário de Governo de Parintins.

O governador Wilson Lima expressa condolências aos familiares, amigos e fãs de Arlindo Júnior, com quem estão seus sentimentos neste momento de dor e luto.