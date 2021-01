Morre Alex, ex-jogador do Cruzeiro que sofreu parada cardíaca em Portugal

Jovem de 24 anos teve morte cerebral nesta quinta-feira

Morreu aos 24 anos nesta quinta-feira o meia Alex Apolinário, revelado pelo Cruzeiro. O jovem jogador não resistiu após sofrer

parada cardiorrespiratória durante a partida entre Alverca e União de Almeirim, no último domingo, pelo Campeonato de Portugal – terceiro escalão do futebol local.

A morte foi informada nas redes sociais do Alverca, clube com o qual Alex tinha contrato. “Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã”.



O clube afirmou ainda que “prestará todo o apoio necessário” aos familiares do brasileiro e cancelou todas as atividades. O jogo contra o Torreense, agendado previamente para este domingo, já havia sido adiado.

O caso

Alex caiu no gramado aos 27 minutos do primeiro tempo da partida entre Alverca e Almeirim. O atleta foi atendido por profissionais de saúde no gramado e, após ser estabilizado, foi levado ao Hospital de Vila Franca de Xira.

Durante o atendimento, jogadores dos dois clubes se uniram em uma roda de oração no centro do gramado.

No hospital, o meia foi sedado e entubado, mas não sobreviveu. Na manhã desta quinta-feira (pelo horário de Portugal), ele teve morte cerebral.