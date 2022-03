Moradores da Compensa comemoram entrega do Caic+ Alberto Carreira

Totalmente revitalizada, unidade entregue pelo governador Wilson Lima vai levar mais benefícios de saúde para população da região

Sem receber reformas há 12 anos, o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic+) Alberto Carreira, foi entregue nesta quarta-feira (23/03) totalmente revitalizado, no bairro Compensa, zona oeste. A unidade é a segunda do tipo a ser reinaugurada pelo governador Wilson Lima em Manaus, após receber uma reformulação, com o acréscimo de cinco novas especialidades pediátricas. Com o novo perfil, o local passa a atender também adolescentes, ampliando o atendimento para a faixa etária de 0 a 17 anos.

A reformulação dessa unidade deve suprir uma demanda de atendimentos especializados, muito esperada por moradores da região. Cerca de 90 mil pessoas moram no bairro da Compensa, o quarto mais populoso de Manaus. Entre elas está Meiry Angela, de 34 anos, que vai ao Caic desde quando teve a primeira filha, há 16 anos, e hoje vê essa entrega como algo muito importante para todas as mães.

“Já trago meus filhos há bastante tempo. Eu tenho uma filha de 16 anos e o Emanuel, de 2 anos. Esperamos essa melhoria para nossa comunidade e agora vai ter novos especialistas e médicos. Com essa reforma, creio que vai ficar tudo bem melhor para nossas crianças. Não só pra mim, como mãe, mas para as outras também, nós precisamos muito e agradecemos”, declarou.

O novo perfil de atendimento Caic+ é resultado das ações do programa Saúde Amazonas, por meio do projeto Criança Amazonas, executado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). A diretora do Caic+ Alberto Carreira, Tatiana Lopes, fala que esse novo modelo é uma inovação para o estado do Amazonas e diz estar muito feliz em fazer parte dessa conquista.

“É muito gratificante para a gente estar realizando, construindo e conquistando mais um espaço para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para nossa comunidade e para nossa população. É uma imensa satisfação poder fazer parte deste momento e trazer o que há de melhor para os nossos comunitários. É uma inovação em todo o processo de serviço assistencial do nosso estado”, afirmou.

A psicóloga Karine Pontes trabalha no Caic+ Alberto Carreira há 16 anos e relata que viu, com o passar dos anos, uma precarização do local de trabalho. Hoje, com a reforma e a entrega de novas especialidades, a profissional de saúde afirma se sentir mais valorizada, e avalia que esse novo modelo é um grande avanço.

“Nós, funcionários antigos, já presenciamos uma mudança para melhor muito grande aqui. Aquele atendimento, que era limitado à pediatria, agora vai se ampliar para outras especialidades. E isso é muito importante, porque as mães viviam uma grande peregrinação para conseguir especialistas para os filhos. Acredito que a gente está avançando, e foi um avanço muito grande, de um modelo ambulatorial para um modelo de especialidade”, afirmou.

Especialidades e exames – O Caic+ Alberto Carreira vai ofertar exames nas áreas de neurologia, nutrologia, ortopedia, psiquiatria e serviços de apoio diagnóstico em cardiologia e neurologia. Os atendimentos especializados serão realizados por meio de encaminhamento do Sistema de Regulação do Estado (Sisreg).

Os pais e responsáveis das crianças e adolescentes que necessitam dessa assistência precisam estar com os dados cadastrais atualizados no Sistema Único de Saúde (SUS) e obter primeiro atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Caic+ Ana Braga – Em janeiro deste ano, o governador Wilson Lima entregou o Caic+ Ana Braga, a primeira unidade deste tipo de atendimento totalmente revitalizada. Com a reestruturação, os atendimentos foram de 803, em 2021, para 2.218, em janeiro de 2022, num aumento de 170%.

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom