Ministério da Cidadania inicia pagamento do Bolsa Família nesta segunda-feira (20)

O pagamento do primeiro Bolsa Família do ano começa nesta segunda-feira, dia 20. O Ministério da Cidadania vai repassar 2 bilhões, 526 milhões e 570 mil reais para mais 13 milhões e 228 mil famílias em todo o país. O valor médio do benefício é de 191 reais.

Uma das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família é a de Deuselhia dos Santos, de 54 anos. Com oito filhos, ela conta que o repasse é fundamental para garantir comida na mesa da família.

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, reforça que sua gestão vem incrementando o programa, com o objetivo de garantir o benefício para as famílias que realmente necessitam.

O Bolsa Família é voltado a famílias extremamente pobres, com renda per capita mensal de até 85 reais; e pobres, com renda per capita mensal entre 85 reais e 1 centavo e 170 reais. Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, em contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação, como a vacinação de crianças e a garantia da frequência escolar.

O calendário completo você confere no site cidadania.gov.br.

Reportagem, Henrique Jasper