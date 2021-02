Militares da Marinha são presos em festa clandestina com 12 mulheres em Manaus

Nove militares da Marinha do Brasil e outras 12 mulheres, foram presos por realizarem festa clandestina durante o toque de recolher neste domingo (14), na Avenida Doutor Machado, bairro Praça 14, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, os militares são do Comando do 9° Distrito Naval (Com9°DN), e foram levados por uma van da Marinha para que os procedimentos cabíveis fossem tomados no quartel militar.

As mulheres que também foram detidas no local, doram levadas para a Delegacia Geral da Polícia Civil.

O decreto governamental proíbe qualquer tipo de festa clandestina e com aglomerações durante o período de pandemia do novo coronavírus no Estado.

FONTE: AMPOST