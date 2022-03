Março Lilás: Policlínica Codajás oferta atendimentos de prevenção à Saúde da Mulher

Nesta quinta-feira (10/03), a unidade ofertou 100 vagas para realização do exame preventivo

A Policlínica Codajás, unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), ofertou, nesta quinta-feira (10/03), exame preventivo e de cuidados à Saúde da Mulher. A ação foi voltada para a campanha Março Lilás, de conscientização sobre o câncer de colo do útero.

A doméstica Maria Esbertina de Cristo, 50, soube da ação e decidiu tirar um tempo para cuidar da saúde. A moradora do Monte Pascoal, da zona sul da capital, mãe de oito filhos, estava há três anos sem realizar o exame preventivo, Papanicolau. O recomendado é realizar o exame anualmente.

“Por falta de tempo e também pela minha rotina de mãe, não pude realizar o exame antes. Tentei pesquisar particular e a última vez que vi o custo era alto, o que não daria para eu pagar”, explicou.

Ao longo do dia, além do exame preventivo, a policlínica ainda intensificou a oferta de testes rápidos de HIV, Sífilis e de Hepatite B e C. Maria Esbertina também aproveitou para realizar esses testes oferecidos pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que desde dezembro de 2021 realiza esse atendimento diariamente na unidade.

Para a dona Maria, o sentimento é de total gratidão e classificou como “uma benção” o atendimento recebido na Policlínica Codajás.

Saúde da Mulher – A ação realizada nesta quinta-feira foi uma ação coordenada pela equipe de enfermagem da unidade. Foram ofertadas 100 vagas para realização do exame preventivo, e os testes rápidos foram ofertados ao longo do dia, no horário das 7h às 17h. Os resultados dos exames serão entregues às pacientes em 30 dias e posteriormente elas poderão marcar consulta com ginecologista.

Loading...

O diretor da Policlínica Codajás, fisioterapeuta Ráiner Figueiredo, explica que esta é uma das muitas ações realizadas pela unidade e que a saúde das mulheres é sempre um tema de destaque no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Elas são muito lembradas na nossa unidade, não somente o público que recebemos, mas também por termos servidoras. Temos previsão para novas ações como estas, que cuidam da saúde da mulher e de todos”, afirmou o diretor.

Durante esta ação, o serviço social da unidade também realizou palestra sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST´s), distribuição de camisinhas femininas e masculinas e de panfletos informativos.

Campanha – O Março Lilás é uma campanha dedicada para alertar a população sobre a prevenção ao câncer de colo do útero, doença que pode ser evitada com a vacina contra o HPV. Neste ano, a iniciativa tem como tema “É tempo de cuidar”.

O movimento também conscientiza as mulheres sobre a realização periódica do exame preventivo, o Papanicolau, que deve ser feito mesmo se a mulher não estiver apresentando nenhum sintoma ginecológico. Por meio deste exame são descobertas as lesões pré-malignas, que vêm antes do câncer.

FOTOS: Islânia Lima/Policlínica Codajás