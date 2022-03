Março Lilás: mãe de gêmeos realiza exames de rotina e enfatiza importância de prevenção contra o câncer do colo de útero

Governo do Amazonas intensifica atendimento para rastreio do câncer na Policlínica Gilberto Mestrinho

Março Lilás é o mês dedicado à conscientização de mulheres para prevenção ao câncer do colo de útero e a importância de realizar os exames de rastreamento. Para ampliar o atendimento, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), intensificou a oferta desses exames preventivos na Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, localizada no Centro de Manaus. Neste início de ano, mais de 300 exames foram realizados na unidade.

“A ampliação dos serviços de saúde da mulher é uma das prioridades do Governador Wilson Lima, não apenas durante esse período de maior sensibilidade para a prevenção do câncer de colo de útero, mas também ao longo de todo ano, como tem sido feito pelas unidades de referência para esses atendimentos”, afirmou o secretário de estado de saúde Dr Anoar Samad.

A pastora Girlene Andrade, 32, realizou os seus primeiros exames de colo de útero na policlínica após ser mãe de gêmeos há seis meses. Ela realizou consulta de rotina com ginecologista e o exame preventivo, mais conhecido como Papanicolau, importante para detectar alterações nas células do colo do útero. O exame é a principal estratégia para identificar lesões e fazer o diagnóstico precoce da doença antes que a mulher tenha sintomas.

Girlene contou como foi a sua experiência na unidade e destacou a importância do procedimento para os cuidados com a saúde, ainda mais no atual momento da sua vida.

“É de suma importância o exame preventivo. É através dele que nós, mulheres, podemos detectar várias situações de alguma enfermidade, como o câncer do colo do útero, ou uma sífilis, ou uma infecção. Então eu não fico sem fazer esse cronograma. Fui mãe de gêmeos recente, meus filhos têm seis meses, ganhei eles na Maternidade Lindu, onde fui super bem atendida e, hoje, aqui na Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, eu também fui muito bem atendida pelo ginecologista, que foi super atencioso comigo, passou todos os exames que eu necessito”, contou a paciente.

Os exames são realizados pelo Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer do Colo de Útero (SRC) da unidade, que visa aumentar a efetividade do tratamento das doenças de maior prevalência entre as mulheres do Estado. As pacientes são encaminhadas via Sistema Nacional de Regulação (SISREG), após primeiro atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Girlene Andrade ainda convidou as mulheres a procurarem os atendimentos preventivos. “Eu quero convidar todas as mulheres que façam seus exames preventivos, façam seus exames de rotina, suas consultas de rotina, porque é através disso que se tem marco, um pontapé para a gente descobrir o que realmente tem no nosso útero, como ele está e buscar o melhor tratamento, caso seja necessário.” enfatizou a paciente.

Ampliação – A Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, realiza intensificação das ações voltadas à oferta destes serviços preventivos à Saúde da Mulher, desde outubro de 2021, visando à integralidade do cuidado, com atuação de equipe multidisciplinar formada por médicos ginecologistas, mastologistas, radiologistas, entre outros profissionais.

A unidade realizou mais de 300 procedimentos de tratamento de lesões precursoras do câncer do colo de útero nos primeiros meses de 2022, entre exames colposcopia, biopsias do colo uterino e ultrassonografias ginecológicas, obstétricas e transvaginal.

Como referência no diagnóstico e tratamento de lesões precursoras do câncer de colo uterino, a Policlínica possui o objetivo de identificar e tratar tais lesões, além de realizar o acompanhamento integral das pacientes por um período de 02 anos, seguindo um fluxo, como explica o diretor-geral Tenente-coronel BM Cristiano Ferreira.

“O fluxo de admissão ocorre via Sisreg para a realização de colposcopias e biópsias do colo do útero com citologia alterada, onde encaminhamos o material para estudo anatomopatológico na Fcecon, que através de um Termo de Acordo e Cooperação também mantém em seu corpo clínico Oficiais do CBMAM. Após a confirmação diagnóstica, a paciente é encaminhada para realizar a exérese da zona de transformação (EZT) na Policlínica, onde permanece em acompanhamento, conforme as orientações do Instituto Nacional de Câncer (INCA)”, disse o Tenente-coronel.

O diretor-geral ressalta o objetivo em reduzir o índice de Câncer de Colo Uterino no Estado do Amazonas através da orientação, tornando-nos referência na qualidade de vida da mulher, meta essa que já temos alcançado.

“A Gestão Militar da Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, segue condizente aos preceitos da SES, prezando pelo acolhimento, ofertando atendimentos de qualidade, com disciplina, foco no bem-estar da população e transparência, buscando a excelência na assistência à Saúde da Mulher do Estado do Amazonas”, conclui o diretor.

A gerente administrativa e financeira da unidade, tenente Adeagna Laborda, enfatizou a necessidade das mulheres procurarem uma UBS para os cuidados necessários durante todo o ano.

“Avisamos a toda à população do quanto é importante a mulher se cuidar, não somente pelo mês, que sabemos que é o mês da campanha do Março Lilás, de prevenção do câncer de colo, ou no Outubro Rosa, mas em todo o período do ano. Pedimos mais uma vez que as mulheres procurem o atendimento nas unidades básicas. É importante informar que a Policlínica Gilberto Mestrinho está como unidade intermediária, que pode receber todos os atendimentos via Sisreg”, orientou.

FOTOS: Daniel Oliveira / SES