Manicoré AM: Criança quebrou a perna em acidente ao sair da escola

Na saída de uma escola na cidade de Manicoré na tarde desta segunda-feira (14/03).

O fato chamou a atenção para um cuidado especial nesses pontos em que alunos saem das escolas muitas vezes sem imaginar o perigo de um veículo causar um atropelamento como foi o caso. Infelizmente nesse fato a criança ao ser atropelada fraturou a perna, sendo socorrida ao Hospital Municipal.

O acidente ocorreu em frente a Escola Municipal Professora Maria do Carmo Rocha.

Rua governador José Lindoso B.mazarelo Proximo Rádio Rio Madeira

Loading...

Mais informações a qualquer momento no seu canal de notícias do sul do Amazonas.

BY ACRITICA DE HUMAITA