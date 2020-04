Mandetta anuncia que AM terá hospital de campanha, 2º do governo federal

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou hoje (11) que Manaus (AM) terá o segundo hospital de campanha montado pelo governo federal. O anúncio foi feito durante vistoria nas obras da primeira unidade, em Águas Lindas de Goiás (GO). O ministro acompanhou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Bolsonaro, após visitar as estruturas, tirou a máscara e cumprimentou a população aglomerada, contrariando as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

O estado do Amazonas tem dificuldades para lidar com a covid-19 e há relatos de colapso a rede de saúde. Segundo Mandetta, o hospital em Goiás é um piloto, porque é mais próximo de Brasília, o que permite enviar técnicos para acompanhar o desempenho. Essa unidade deve ficar pronta nas próximas semanas. O investimento em Goias é de R$ 10 milhões.

Em rápido pronunciamento à imprensa, Mandetta evitou analisar sobre a ação de Bolsonaro. Questionado sobre a postura do presidente, o ministro disse que só pode “orientar”. Voltou a dizer que é preciso “ter calma, disciplina, foco e ciência”.