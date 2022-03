MANAUS PODE AVALIAR A LIBERACAO DO USO DE MÁSCARAS AINDA ESTE MÊS

A queda de casos confirmados pelo vírus do COVID 19 e o desejo popular da volta a normalidade, pressionam os comitês de crise por todos os municípios brasileiros.

Em Manaus, o prefeito David Almeida não descarta a possibilidade de abrir mão desta conduta de exigência do uso de máscaras em locais abertos e fechados.

Essa discussão poderá ser pautada no próximo encontro do comitê de enfrentamento e pode incentivar a liberação das máscaras em outras cidades do interior do estado.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ