Manauara passa três dias em UTI por uso de cigarro eletrônico

Um grande alerta aos jovens de Humaitá que aderiram à moda do momento, o chamado cigarro eletrônico. Fazer fumaça e ostentar no meio social com cigarro eletrônico, na verdade é um grande risco a saúde física do usuário, como está comprovado, após este caso ocorrido na capital do Amazonas.

O que parecia um passatempo prazeroso, tornou-se um pesadelo em questão de meses. Essa foi a experiência do manauara Allan Doug, 30, com o uso do cigarro eletrônico. O bancário passou três dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com uma “perfuração no pulmão”, após ter contraído pneumonia química. Depois da experiência traumática, Allan quer contar sua experiência para o máximo de pessoas a fim de alertá-las sobre os riscos do cigarro eletrônico.

Também chamado de vape ou e-cigarro, o cigarro eletrônico é um dispositivo que simula o tabagismo, mas ao invés de fumaça, o usuário inala e exala vapor. Com uma grande variedade de essências disponíveis para abastecer o dispositivo por meio de refil, o e-cigarro simula uma experiência do fumo sem que o cheiro de fumaça fique impregnado. Tais características fizeram o cigarro eletrônico cair no gosto popular.

Fonte: D24.com