Mais de 11 mil filhotes de quelônios são devolvidos à natureza na RDS do Uatumã

Soltura é última etapa do monitoramento de quelônios, realizada com apoio da Sema e prefeitura

Mais de 11 mil filhotes de quelônios foram devolvidos à natureza, na segunda-feira (28/02), na Comunidade Nossa Senhora do Livramento, situada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, município de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus).

A atividade faz parte do trabalho de monitoramento das espécies, conduzida pelos comunitários, com apoio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e da Prefeitura de São Sebastião do Uatumã. O secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, explica a importância da ação.

“Esse projeto faz parte das ações planejadas das Unidades de Conservação Estaduais, e é importante tanto para a saúde desses ecossistemas, uma vez que permite o aumento das populações de quelônios nessas áreas, quanto para o envolvimento das comunidades na educação ambiental”, disse.

A soltura de quelônios é a última etapa do monitoramento, que tem início com o acompanhamento dos tabuleiros de desova – os locais originais onde os ovos são depositados pelas fêmeas.

Após o depósito na areia pelas fêmeas, comunitários, conduzidos por Agentes Ambientais Voluntários (AAV) capacitados pela Sema, coletam os ovos e os levam para “berçários”, estruturas construídas por moradores. Nesses locais, os ovos podem eclodir em segurança, longe de predadores e do risco de caça ilegal.

Depois da eclosão dos ovos, os filhotes permanecem nos berçários, sendo alimentados e ambientados para a soltura, por cerca de três meses. Nesta atividade, foram soltos filhotes de tartaruga-da-amazônia, tracajá, iaçá e irapuca.

Loading...

Turismo – Representando a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), a vice-presidente da pasta, Isadora Alfaia, esteve presente para dialogar com os moradores sobre as demandas voltadas ao turismo de base comunitária e caminhos para criar e promover novos produtos turísticos na RDS do Uatumã.



“Isso é muito importante para desenvolver a economia e o turismo na região. A Amazonastur se faz presente para tentar ajudar a comunidade a formatar mais esse novo produto turístico. Isso é uma determinação do governador Wilson Lima, para a gente trabalhar de maneira efetiva o turismo no interior do Amazonas”, destacou.

Além de representantes da Sema e Amazonastur, estiveram presentes na ação o secretário de Estado de Relações Federativas e Internacionais do Amazonas, Adriano Mendonça, e o prefeito de São Sebastião do Uatumã, Jander Barreto.

Impacto na comunidade – Para a empresária e moradora da RDS do Uatumã, Cleide Ferreira, a soltura é um dos momentos mais felizes do ano para a comunidade.

“Nós tocamos esse trabalho com muita força. Vocês não imaginam o quanto nós ficamos felizes em manter esse trabalho e a felicidade de todos, das crianças que estão crescendo e daqui mais alguns anos também vão tocar esse trabalho. Eu amo esse trabalho de coração”, contou.

Morador de São Sebastião do Uatumã, Wendell Lima esteve com os filhos na soltura dos filhotes de quelônios.

“Quando eu tinha o tamanho dos meus filhos eu criava tartaruguinha, e sempre que eu via esses projetos na televisão eu tinha vontade de ver, porque é emocionante. O que a gente tira disso é o efeito na cabeça das crianças, que, ao invés de serem predadores, vão criar uma cultura conservacionista muito bonita”, disse.

FOTOS: Anayra Benevides/Amazonastur