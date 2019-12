MAIS 500 ESTUDANTES RECEBEM TROFÉUS E MEDALHAS DO PROERD EM HUMAITÁ

O PROERD realizou formatura especial hoje em Humaitá. Com a presença de mais de 500 estudantes da rede municipal e estadual de ensino, a solenidade teve a presença do prefeito Herivaneo Seixas, do comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar Major PM Saiff, e diversas autoridades, do município.

Na formatura dos alunos foram entregues, troféus e medalhas, além de prêmios especiais como uma bicicleta ao vencedor da redação organizada pelos policiais instrutores.

À cerimônia de formatura dos estudantes que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – o PROERD. Foi uma das maiores organizadas até o momento.

*”Quero aqui parabenizar a polícia militar do Amazonas, através do comandante do 4º BPM de Humaitá, Major Saiff que hoje forma mais dezenas de turmas de estudantes em nosso município, atuando na prevenção e combate as drogas. Tenho certeza que daqui sairão jovens e futuros cidadãos de bem, que serão nossa base social muito em breve! Que Deus abençoe nossa crianças sempre, estou muito feliz em participar desta linda festa!”* Destacou o prefeito do povo!