Maíra Cardi dá presente surpreendente ao filho de Paulo André em agradecimento à amizade com Arthur Aguiar

A quinta-feira (08) no “BBB 22” foi marcada pela volta de Arthur Aguiar do Paredão Falso. Cada participante do reality reagiu de uma maneira ao descobrir o ator vestindo a fantasia de coelho. Porém, a que mais chamou atenção foi a de Paulo André, que chorou ao ver que o amigo retornou ao jogo.

Comovida com o carinho sincero de P.A. com Arthur Aguiar, Maíra Cardi decidiu presentear a família do velocista. Por isso, em parceria com marcas, a coach irá dar um quarto novinho ao filho de Paulo André, Paulo André Jr.

“Ontem eu fiquei muito emocionada com a volta do Arthur e maneira com que o P.A gosta dele, de coração, de amor genuíno. E aquilo encheu meu coração de uma maneira… ele tão bom e, obviamente, naquele momento em que o Arthur estava se sentindo inseguro, receber esse amor, receber esse colo, é impagável”, explicou Maíra.

Segundo Maíra, esse foi o jeito que ela encontrou de agradecer ao atleta pelo carinho com o marido.

“Amor não se paga, carinho não se paga, amizade não se paga, mas eu sou assim. Eu sou uma pessoa grata e todo mundo que faz algo pra mim, eu penso de que maneira eu posso retribuir. Eu quis dar e é de coração”.