O gestor municipal reuniu no gabinete com o presidente da câmara Manoel Domingos, e com os representantes da POOL ENGENHARIA que irá fazer novas extensões de rede do “Programa Luz para todos”.

Como já ocorreu em seus mandatos anteriores Dedei Lobo volta a anunciar mais energia rural nas comunidades do interior.

“Vamos avançar com a rede elétrica, por dentro da mata, cruzando rios e igarapés para dar mais qualidade de vida ao nosso povo do interior” Confirmou o gestor municipal.

REPORTAGEM