Tricolor do Morumbi supera o Ayacucho por 3 a 2 de virada

Com um gol de Luciano no fim, o São Paulo derrotou o Ayacucho (Peru) por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (7) no estádio Nacional de Lima, pela 1ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Este resultado deixou o Tricolor na liderança isolada da chave com três pontos conquistados.