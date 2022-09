Lucas Kamahara faz transição do sexo e se torna primeiro atleta trans do tênis de mesa brasileiro  

O mesatenista Luca Kumahara revelou nesta terça-feira (13), em entrevista ao ge.globo.com, que passou por um processo de mudança de sexo. O brasileiro de 27 anos se chamava Caroline antes da transição e participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Trata-se do primeiro atleta do Tênis de Mesa brasileiro a se submeter à tal mudança.

Luka explicou sobre a sua mudança de sexo e ainda afirmou que tem vontade de competir em torneios masculinos. O mesatenista também confirmou que teve total apoio da família, além dos atletas e técnicos da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa.

“Poxa, eu não preciso viver assim para sempre. Porque era uma questão que eu tinha muito me conformado que ia ser dessa forma. Eu me entendia de uma forma, mas para o mundo, o mundo ia me enxergar de outra forma. Eu nunca ia poder ser eu mesmo. Esse momento foi crucial para eu tomar essa decisão de falar para o mundo, as pessoas podem fazer essa adaptação. A gente pode passar por essa transição, passar por essa mudança e eu continuar fazendo minhas coisas, continuar vivendo do esporte. Tudo”, disse Luka para depois completar.

“Quero continuar contribuindo como puder, o máximo que eu puder e depois a gente vê o próximo passo”. (…) “Desde criança, desde as primeiras lembranças que eu tenho, sempre me senti um menino”, comentou.

Ainda como Caroline, Kumahara conquistou uma medalha de prata e outra de bronze no Panamericano de Toronto, em 2015.

Fonte: REDETV