LUA DE MEL – CONSUMIDORES DE COMBUSTÍVEIS ABASTECEM COM OS MENORES PREÇOS DO AMAZONAS

O preço do litro dos combustíveis em Humaitá, são os mais baixos do AMAZONAS, graças ao livre comércio, em busca por clientes nesta época de pandemia viral. Postos de combustíveis, do município estão contabilizando cada centavo do lucro em busca de clientes proprietários de veículos motorizados.

Com 10 postos de combustíveis, incluindo um posto aquaviário, empresários anunciam uma redução atrás da outra, nas bombas dos postos que funcionam no município, o litro da gasolina comum se mantém acima dos R$ 4,00 ficando entre R$ 4,25 e R$ 4,35 na maioria dos postos de Manaus, porém em Humaitá é possível os consumidores comprar gasolina R$ 0,51 mais baixo que em nossa capital, é bom outras cidades observarem que é possível baixar sim os preços praticados, e que por conta de um “possível cartel” os preços repassados pelas refinarias, nunca chegam até o consumidor final.

Em Manaus que é nossa capital, o preço deveria ser ainda mais barato que em Humaitá. Consumidores reclamam dos altos preços, na capital, mas o controle e a influencia na rede de postos da maior cidade do Norte são majorados por forças ocultas.

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*