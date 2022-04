Bruno Henrique (foto) e Matheuzinho garantem vitória do rubro-negro

O Flamengo iniciou a sua caminhada na Copa Libertadores derrotando o Sporting Cristal (Peru) por 2 a 0, na noite desta terça-feira (5) no Estádio Nacional de Lima. Com o resultado o rubro-negro assumiu a liderança do Grupo H com três pontos conquistados.