LÁBREA GANHA ‘NOVO’ TERMINAL RODOVIÁRIO’ EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 136 ANOS, NESTA SEGUNDA FEIRA (07)

A cidade labrense completa comemora 136 anos de sua emancipação política neste dia 07 de março de 2022.

O gestor municipal Gean Barros entregará durante esta manhã, este lindo terminal rodoviário de embarque e desembarque de passageiros, além de uma piscina de hidroginástica coberta no Centro de Convivência Municipal, junto com uma Academia ao Ar Livre no mesmo local.

Uma nova secretaria de saúde no município de Lábrea também será inaugurada, com todos os seus moveis e equipamentos de informática novos.