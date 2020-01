KOBE BRYANT, ASTRO DA NBA, MORRE EM ACIDENTE DE HELICÓPTERO NOS ESTADOS UNIDOS

O astro da NBA Kobe Bryant, de 41 anos, morreu na tarde deste domingo em um acidente de helicóptero, na cidade de Calabasas, na Califórnia. As informações iniciais indicavam que o jogador estava ao lado de outras quatro pessoas, mas que nenhuma seria da família do astro. Depois, porém, a notícia de que Gianna, sua filha de 13 anos, também estava na aeronave. Além deles, outras três pessoas estavam no acidente. A informação inicial foi dada pelo site “TMZ” e confirmada por outros veículos americanos, como “ESPN” e “Variety”. Pouco depois, houve a confirmação oficial através da cidade de Calabasas.

O modelo é considerado um dos mais versáteis helicópteros médios da atualidade. O S-76 é uma aeronave para até 16 passageiros, sendo amplamente utilizado no transporte de autoridades e até mesmo voos offshore, atendendo plataformas de petróleo em alto mar. A aeronave utilizada por Kobe Bryant, registrado como N72EX, foi fabricado em 1991 e mantinha condições de voo de acordo com as rígidas exigências da FAA, a agência de aviação civil dos Estados Unidos.

O acidente foi noticiado pouco antes do início da rodada deste domingo na NBA. A liga americana ainda não havia se pronunciado oficialmente, mas houve um minuto de silêncio antes da partida entre Denver Nuggets e Houston Rockets. Pouco depois, em seu site oficial, a NBA declarou luto pela morte.

Imagens do acidente que matou o astro Kobe Bryant, em Calabasas, Califórnia — Foto: Departamento de Polícia Los Angeles

De tão imodesta, uma verdade soa a ultraje: Kobe esteve fadado a ser um dos melhores de sua geração desde os primeiros arremessos. Filho de Joe Bryant, jogador de nível mediano na NBA dos anos 70 e 80, Kobe viveu seus anos de formação na Itália, onde o pai decidiu apostar as fichas ao fim da carreira. Foram anos que moldaram seu jogo de maneira única em relação a outros jovens americanos. Enquanto nos Estados Unidos a AAU – Amateur Athletic Union, organização não lucrativa dedicada a promover novos jogadores nos EUA – empurrou os atletas para o desenvolvimento de aspectos físicos como atleticismo, força e explosão, na Itália, Kobe Bryant pôde beber da fonte do “fundamento acima de tudo”, um mantra repetido exaustivamente no basquete de base de países como Argentina, Espanha, Lituânia e claro, Itália.

Foram cinco títulos (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), um prêmio de MVP (2008), dois troféus de MVP das finais (2009 e 2010), 11 nomeações para a seleção da NBA, nove nomeações para a seleção de defesa, 18 All-Star Games, duas vezes cestinha da temporada, terceiro maior cestinha da história da liga, segunda maior pontuação em um jogo (81 contra o Toronto). Sem falar naquilo que não se mede: a liderança, o caráter, o estilo, a beleza dos movimentos, o papel inegável na popularização do basquete mundo afora. Kobe se aposentou em 2016 como terceiro maior pontuador da história, posto que perdeu na noite de sábado, para LeBron James.

Na derrota do seu Los Angeles Lakers para o Philadelphia 76 por 108 a 91, na Filadélfia, o camisa 23 ultrapassou Kobe Bryant (33.643 pontos), fechou o jogo com 29 pontos e agora soma 33.655 pontos, ficando atrás apenas do líder Kareen Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928).